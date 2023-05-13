Керр назвал «Голден Стэйт» нечемпионской командой после вылета от «Лейкерс»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал поражение своей команды от «Лос-Анджелес Лейкерс» в шестом матче второго раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Это не чемпионская команда. Если было бы иначе, мы прошли бы дальше. Вы можете посмотреть на год в целом и увидеть все взлеты и падения. Было много всего, были трудности, но наша команда держалась вместе, боролась до конца и сделала всё возможное», — цитирует Керра Sports Illustrated.

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 122:101.

В составе «Лейкерс» лучшим игроком стал Леброн Джеймс, который набрал 30 очков. У «Стэйт» самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Стефен Карри (30).

Счёт в серии — 4-2. Таким образом, «Лейкерс» вышел в финал Западной конференции, где сыграет с «Денвер Наггетс».

Ранее Джеймс побил рекорд по двухочковым броскам в плей-офф НБА.