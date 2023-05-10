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Леброн Джеймс побил рекорд по двухочковым броскам в плей-офф НБА

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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по реализованным двухочковым броскам в матчах плей-офф.
Леброн Джеймс побил рекорд по двухочковым броскам в плей-офф НБА
  • AP

Нападающий в четвёртом матче серии плей-офф с «Голден Стэйт Уорриорз» реализовал четыре броска и достиг отметки в 2360 реализованных двухочковых бросков. По этому показателю он превзошёл рекорд Карима Абдул-Джаббара (2357).

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 104:101 в пользу хозяев.

Таким образом, «Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3-1.

Ранее сообщалось, что Стефен Карри стал первым игроком в НБА, забросившим 4 тыс. трёхочковых.

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