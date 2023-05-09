Карри стал первым игроком в НБА, забросившим 4 000 трёхочковых

«Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в четвёртом матче полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри реализовал три трёхочковых. Теперь на его счету 4 000 трёхочковых в карьере. Он стал первым игроком с таким показателем. Также в матче Карри оформил трипл-дабл: 31 очко, десять подборов и 14 результативных передач.

Встреча в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» завершилась со счётом 104:101 в пользу гостей.

Таким образом, «Лос-Анджелес» ведёт в серии со счётом 3:1.

Ранее 27 очков Джимми Батлера помогли «Майами» обыграть «Нью-Йорк» в четвёртом матче серии.