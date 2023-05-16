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Фетисов — о чемпионате мира: возмущён, что мы показываем и обсуждаем этот турнир

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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о чемпионате мира по хоккею 2023 года.

«Интересуюсь ли я чемпионатом мира, который сейчас проходит без России? Нет, я возмущён, что мы показываем сейчас этот турнир, ещё и обсуждаем. Считаю, что это очень неправильно», — приводит слова Фетисова «ВсёПроСпорт».

Он также подчеркнул, что это является безобразным решением.

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее Фетисов заявил о необходимости создать конкуренцию в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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