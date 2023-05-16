Мещеряков — о Николиче в «Динамо»: Марко — профессиональный тренер

Бывший председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал возможное назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера «Динамо».

«На мой взгляд, Марко — профессиональный тренер и достойный человек. Всё остальное — решение руководства команды «Динамо». С точки зрения профессионализма, зная Николича, у него ничего не поменялось спустя длительное время», — приводит слова Мещерякова Sport24.

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Ранее Смородская назвала тренера Николича отличным вариантом для «Динамо».