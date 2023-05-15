Смородская назвала тренера Николича отличным вариантом для «Динамо»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала информацию о возможном назначении Марка Николича на должность главного тренера «Динамо».

«Отличный вариант. Мне Николич очень нравится как тренер. Он вообще показал себя тренером, а не приспособленцем. Надеемся, что он поможет «Динамо», — цитирует Смородскую РИА Новости.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо».

По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

15 мая на базе в Новогорске игрокам «Динамо» в качестве и. о. главного тренера представили Павла Алпатова.

Ранее Непомнящий прокомментировал информацию о возможном назначении Николича на пост главного тренера московского «Динамо».