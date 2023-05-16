Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Радимов считает, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву» в сезоне РПЛ

Короткая ссылка
Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба приносит пользу «Локомотиву».
Радимов считает, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву» в сезоне РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«В этом сезоне Дзюба помогает точно. По поводу продления трудно сказать. Не знаю, смотря насколько он контракт просит. Если он попросит на пять лет — это одно. Детали надо знать. Но команде он пользу приносит», — цитирует Радимова РИА Новости.

В сезоне-2022/23 бывший нападающий сборной России провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. 

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» готов предложить Дзюбе контракт по схеме «1 + 1».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить