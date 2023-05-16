Радимов считает, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву» в сезоне РПЛ

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов высказал мнение, что нападающий Артём Дзюба приносит пользу «Локомотиву».

«В этом сезоне Дзюба помогает точно. По поводу продления трудно сказать. Не знаю, смотря насколько он контракт просит. Если он попросит на пять лет — это одно. Детали надо знать. Но команде он пользу приносит», — цитирует Радимова РИА Новости.

В сезоне-2022/23 бывший нападающий сборной России провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.

Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» готов предложить Дзюбе контракт по схеме «1 + 1».