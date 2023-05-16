Радимов считает, что Дзюба приносит пользу «Локомотиву» в сезоне РПЛ
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«В этом сезоне Дзюба помогает точно. По поводу продления трудно сказать. Не знаю, смотря насколько он контракт просит. Если он попросит на пять лет — это одно. Детали надо знать. Но команде он пользу приносит», — цитирует Радимова РИА Новости.
В сезоне-2022/23 бывший нападающий сборной России провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона.
Ранее сообщалось, что казанский «Рубин» готов предложить Дзюбе контракт по схеме «1 + 1».