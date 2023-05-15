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«Матч ТВ»: «Рубин» готов предложить Дзюбе контракт по схеме «1 + 1»

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Нападающий «Локомотива» Артём Дзюба может продолжить карьеру в «Рубине».
«Матч ТВ»: «Рубин» готов предложить Дзюбе контракт по схеме «1 + 1»
  • РИА Новости

Как сообщает «Матч ТВ», «Рубин» заинтересован в подписании контракта с нападающим после возвращения в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

По информации источника, казанский клуб готов предложить Дзюбе соглашение по схеме «1 + 1», зарплата футболиста составит порядка €1,5 млн в год. 

В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. 

Ранее Галактионов сообщил, что в «Локомотиве» заинтересованы в продлении контракта с Дзюбой.

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