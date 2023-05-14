Галактионов сообщил, что в «Локомотиве» заинтересованы в продлении контракта с Дзюбой
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«Мы и руководители клуба заинтересованы в продлении контракта с Дзюбой», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба.
Также он отметил, что конкретный диалог будет в конце сезона.
В сезоне-2022/23 34-летний нападающий провёл за московский клуб девять матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.
Его контракт с клубом действует до конца сезона.
Ранее Динияр Билялетдинов высказался на тему роли нападающего Артёма Дзюбы в составе железнодорожников.