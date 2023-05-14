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Билялетдинов: Дзюба не Месси и не Роналду, чтобы от него впадать в зависимость

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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался на тему роли нападающего Артёма Дзюбы в составе железнодорожников.
Билялетдинов: Дзюба не Месси и не Роналду, чтобы от него впадать в зависимость
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Сегодня на поле не было Артёма Дзюбы. Но я не считаю, что это как-то отрицательно сказалось на игре «Локомотива». Ни одна команда не зависит от одного игрока. Дзюба не Месси и не Роналду, чтобы от него впадать в зависимость.

Да, у железнодорожников нет как такового второго ударного форварда. Но есть Вильсон Изидор, который сегодня вышел и сравнял счёт. Возможно, он не такой результативный, как Артём. Но не стоит забывать, что Дзюба в последних играх тоже не забивал. Так что не будем заострять внимание только на одном футболисте. В футбол играют 11 человек», — сказал Билялетдинов RT.

Ранее нападающий «Локомотива» Артём Дзюба сообщил, что скоро вернётся в строй.

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