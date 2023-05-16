Агент Сулейманова сообщил, что «Хапоэль» хочет выкупить игрока в конце мая
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«Хапоэль» заинтересован в выкупе Сулейманова, а он заинтересован в том, чтобы остаться в «Хапоэле». Вопрос должен решиться окончательно в конце месяца», — цитирует Агузарова РИА Новости.
По его мнению, российский футболист в данный момент «показывает свой лучший футбол и является одним из лучших игроков чемпионата Израиля».
23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 29 матчах во всех турнирах забил пять мячей и отдал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Сулейманова дисквалифицировали на десять матчей в чемпионате Израиля.