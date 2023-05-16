Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Агент Сулейманова сообщил, что «Хапоэль» хочет выкупить игрока в конце мая

Короткая ссылка
Алан Агузаров, агент Магомеда-Шапи Сулейманова, дал понять, что израильский «Хапоэль» из Беэр-Шевы намерен выкупить у «Краснодара» права на российского нападающего.
Агент Сулейманова сообщил, что «Хапоэль» хочет выкупить игрока в конце мая
  • globallookpress.com
  • © Yevgeny Philippov

«Хапоэль» заинтересован в выкупе Сулейманова, а он заинтересован в том, чтобы остаться в «Хапоэле». Вопрос должен решиться окончательно в конце месяца», — цитирует Агузарова РИА Новости.

По его мнению, российский футболист в данный момент «показывает свой лучший футбол и является одним из лучших игроков чемпионата Израиля».

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 29 матчах во всех турнирах забил пять мячей и отдал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Сулейманова дисквалифицировали на десять матчей в чемпионате Израиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить