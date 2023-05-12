One: Сулейманова дисквалифицировали на десять матчей в чемпионате Израиля

Российский нападающий «Хапоэля» из Беэр‑Шевы Магомед‑Шапи Сулейманов получил дисквалификацию на десять матчей за участие в потасовке.

Как сообщает One, Сулейманов участвовал в массовой драке, случившейся в концовке матча чемпионата Израиля с «Маккаби» из Хайфы.

По информации источника, изначально дисциплинарный комитет ассоциации просил дисквалифицировать Сулейманова на 12 матчей.

Сулейманов в ходе потасовки дал пощёчину полузащитнику соперников Долеву Хазизе.

23-летний футболист принадлежит «Краснодару». В израильском клубе он находится в аренде. Сулейманов в 35 матчах забил пять мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев высказался о желании выступать с Магомедом-Шапи Сулеймановым в одном клубе.