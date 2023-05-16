Бригада российского арбитра Левникова будет работать на Кубке наций CAFA

Стало известно, какие российские арбитры приглашены для работы на матчах Кубка наций CAFA.

Как сообщает пресс-служба РФС, арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретёшкин приглашены для работы на матчах.

Кубок Азии пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.

В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашённая сборная Омана.

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.

Ранее сообщалось, что cборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.