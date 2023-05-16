Бригада российского арбитра Левникова будет работать на Кубке наций CAFA
- РИА Новости
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Как сообщает пресс-служба РФС, арбитры Кирилл Левников, Егор Болховитин и Андрей Веретёшкин приглашены для работы на матчах.
Кубок Азии пройдёт с 10 по 20 июня в Бишкеке и Ташкенте.
В турнире примут участие сборные Афганистана, Ирана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, а также приглашённая сборная Омана.
18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA.
Ранее сообщалось, что cборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне.