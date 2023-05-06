Сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне
«Сейчас финализируем договорённости. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно ФИФА. Как только договорённости будут достигнуты, будем объявлять», — цитирует Митрофанова «Спорт День За Днём».
По его словам, РФС проводит переговоры со всеми сборными, у которых есть свободные окна.
«У всех разный график и разные условия. Только при совпадении всех элементов можно достичь такой договорённости», — добавил спортивный функционер.
Команда Валерия Карпина в ноябре 2022 года сыграла со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).
18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).
Ранее Константин Тюкавин заявил, что сожалеет из-за отказа России ехать на чемпионат CAFA.