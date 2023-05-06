Сборная России по футболу может провести два товарищеских матча в июне

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов дал понять, что РФС занимается поиском соперников для национальной команды в контрольных матчах.

«Сейчас финализируем договорённости. Рассчитываем провести два матча в июне, в окно ФИФА. Как только договорённости будут достигнуты, будем объявлять», — цитирует Митрофанова «Спорт День За Днём».

По его словам, РФС проводит переговоры со всеми сборными, у которых есть свободные окна.

«У всех разный график и разные условия. Только при совпадении всех элементов можно достичь такой договорённости», — добавил спортивный функционер.

Команда Валерия Карпина в ноябре 2022 года сыграла со сборными Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

18 апреля стало известно, что сборная России отказалась от участия в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

Ранее Константин Тюкавин заявил, что сожалеет из-за отказа России ехать на чемпионат CAFA.