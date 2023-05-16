Путин обратился к боксёру Атаеву после его победы на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил Шарабутдина Атаева с победой на чемпионате мира по боксу в Ташкенте (Узбекистан).

«Яркий, талантливый представитель отечественной школы бокса, в схватке с серьёзными соперниками вы проявили железную волю, отточенную технику и на отлично справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта», — передаёт сообщение президента сайт Кремля.

Атаев стал чемпионом мира в весовой категории до 86 кг. В финале он одержал победу над азербайджанцем Альфонсо Домингесом.

Национальная команда выиграла две золотые и четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

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