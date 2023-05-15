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В Домодедово торжественно встретили российских боксёров после ЧМ-2023

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15 мая в Москве приземлился самолёт с российскими боксёрами, которые принимали участие в чемпионате мира — 2023 в Ташкенте.
В Домодедово торжественно встретили российских боксёров после ЧМ-2023
  • РИА Новости

«Добро пожаловать домой, ребята», — передаёт пресс-служба Федерации бокса России.

Национальная команда выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте на чемпионате мира в Ташкенте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее сообщалось, что российские боксёры не будут выступать в европейских отборочных турнирах к ОИ-2024.

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