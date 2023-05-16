Медведев заявил, что они со Зверевым зарыли топор войны

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал то, что в 1/8 финала турнира серии «Мастер» в Риме он может встретиться с немцем Александром Зверевым.

«Все наши матчи получаются яркими. Что касается Монте-Карло, мы поговорили после того случая, и я думаю, что всё нормально. Кажется, мы оба оставили это в прошлом. Думаю, всё у нас нормально», — цитирует Медведева Tennis Channel.

14 апреля на турнире в Монте-Карло россиянин обыграл немца со счётом 3:6, 7:5, 7:6 (9:7).

После игры Зверев заявил, что Медведев является одним из самых нечестных теннисистов в мире. По ходу матча россиянин эмоционально реагировал на неудачные моменты. Медведев ответил немецкому теннисисту, что тот «живёт в своём мире».

Ранее Медведев заявил, что сейчас он точно показывает свой лучший теннис на грунте.