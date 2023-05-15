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Медведев: сейчас я точно показываю свой лучший теннис на грунте

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Российский теннисист Даниил Медведев высказался о своей победе над испанцем Бернабом Сапатой-Миральесом в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).
Медведев: сейчас я точно показываю свой лучший теннис на грунте
  • Gettyimages.ru

«Это моя третья в сезоне победа на грунте после проигранного сета, так что я понимал, что способен забрать матч. Сейчас я определённо демонстрирую свой лучший теннис на грунте. Я чувствую себя прекрасно», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.

В третьем круге Медведев победил испанца Сапату-Миральеса со счётом 3:6, 6:1, 6:3. Игра продолжалась 1 час 55 минут.

В следующем туре россиянин сыграет с победителем матча Джеффри Джон Волф (США) — Александр Зверев (Германия).

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв пробился в четвёртый круг турнира серии «Мастерс» в Риме (Италия).

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