Ротенберг — о поражении «России 25» в матче с Белоруссией: тяжёлая серия

Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг высказался о поражении своей команды в матче с Белоруссией.

«Тяжёлая серия, седьмая игра. У нас много травм… Будем добавлять! Завтра у нас самая важная игра. Завтра нужно выдать лучший матч в жизни, всё-таки последняя игра сезона», — сказал Ротенберг в прямом эфире телеканала «Беларусь 5».

Игра в Минске завершилась со счётом 3:2.

У победителей шайбы забросили Степан Звягин (23-я минута), Вадим Мороз (36-я), Роман Горбунов (50-я). У проигравших отличились Николай Поляков (32-я) и Андрей Педан (33-я).

Следующая игра Россия — Белоруссия пройдёт в Минске 16 мая.

Ранее президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил главного тренера петербургского СКА и сборной «Россия 25» Романа Ротенберга с дебютом в новой роли.