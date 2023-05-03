Третьяк: ещё рано загадывать насчёт успехов Ротенберга со сборной России на Олимпиаде

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил главного тренера петербургского СКА и сборной «Россия 25» Романа Ротенберга с дебютом в новой роли.

«Оценивать будем после всех турниров, а пока поздравляю с первой победой в его новой должности. Для начала надо попасть на Олимпиаду. Всё надо делать потихоньку. Вчерашняя игра с белорусами была очень интересной», — цитирует Третьяка РИА Новости.

23 апреля «Россия 25» начала подготовку в Новогорске. В мае хоккеисты совершат турне по маршруту Челябинск — Астана — Красноярск — Тула — Минск.

2 мая «Россия 25» одержала победу над сборной Белоруссии. Игра, прошедшая в Челябинске, завершилась со счётом 4:0. Следующий матч команда проводит 3 мая также на арене «Трактор».

В феврале 2022 года IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях на неопределённый срок.

Ранее Ротенберг рассказал о мечте выиграть Олимпийские игры в качестве тренера сборной России.