Чалов: время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал, что выступление за «Базель» повлияло на него с положительной стороны.

«Какую роль в прогрессе сыграли полгода в Швейцарии? Уверен, что время в «Базеле» повлияло на меня с положительной стороны. Сто процентов», — цитирует Чалова «Чемпионат».

25-летнего Чалова в феврале 2022-го взял в аренду «Базель». В минувшем сезоне футболист провёл за швейцарский клуб 16 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи. Его арендное соглашение истекло 30 июня 2022 года, и он вернулся в ЦСКА.

Ранее Чалов рассказал о взаимодействии с одноклубником Иваном Обляковым.