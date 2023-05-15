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Чалов: в жизни с Обляковым тоже хорошие друзья, друг другу помогаем

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о взаимодействии с одноклубником Иваном Обляковым.
Чалов: в жизни с Обляковым тоже хорошие друзья, друг другу помогаем
  • РИА Новости

«Наша связка с Обляковым? Мы уже давно вместе играем, всегда чувствовали друг друга. Даже если посмотреть на тренировки, это тоже просматривается. Просто сейчас это начало получаться и в игре. Но с «Торпедо» отдал именно ему, поэтому мы рады. В жизни также друг другу помогаем, мы хорошие друзья», — цитирует Чалова Sport24.

Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 3:0 в пользу коллектива Владимира Федотова.

Мячи забили Фёдор Чалов (5-я и 91-я минуты), Иван Обляков (38-я).

«Торпедо» с 13 очками занимает последнее место в турнирной таблице. Чёрно-белые потеряли шансы сохранить место в элитном дивизионе. ЦСКА (54) располагается на второй строчке.

Защитник «Торпедо» Артём Самсонов в концовке матча (88-я, 92-я минуты) получил за несколько минут две жёлтые карточки подряд и был удалён с поля.

Ранее Чалов рассказал о состоянии команды перед финальным отрезком в Кубке и чемпионате России.

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