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Чалов: в оставшихся матчах ЦСКА нужно забирать своё

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Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов рассказал о состоянии команды перед финальным отрезком в Кубке и чемпионате России.
Чалов: в оставшихся матчах ЦСКА нужно забирать своё
  • РИА Новости

«Команда в хорошем состоянии. Чувствуется эмоциональный подъём. Идём шаг за шагом, понимаем, что движемся в правильном направлении. Никто не расслабляется, нет никаких чемоданных настроений в конце сезона. В оставшихся матчах нужно просто забирать своё», — цитирует Чалова Bobsoccer.

Подопечные Владимира Федотова проведут матчи со «Спартаком» (21 мая) и «Ростовом» (3 июня), которые являются прямыми конкурентами ЦСКА в борьбе за серебро РПЛ.

Команда также вышла в Суперфинал Кубка России, где встретится с победителем пары «Краснодар» — «Урал». 

В нынешнем сезоне РПЛ 24-летний игрок забил 17 мячей в 27 играх турнира, побив свой рекорд по голам в лиге.

Ранее Чалов объяснил свою высокую результативность в сезоне-2022/23.

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