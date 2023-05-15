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Степашин: так плохо «Динамо» уже давно не играло, стыдно за конец сезона

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Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал игру столичного клуба во второй части сезона.
Степашин: так плохо «Динамо» уже давно не играло, стыдно за конец сезона
  • РИА Новости

«Так, как играли последние два-три матча, играть нельзя. Это совершенно очевидно. Почему и досрочный уход тренера. Так плохо мы уже давно не играли. Говорят, что собираются назначить Марко Николича? Когда назначат, тогда и обсудим», — приводит слова Степашина «kp.ru».

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Ранее Смородская назвала тренера Николича отличным вариантом для «Динамо».

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