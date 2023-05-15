Степашин: так плохо «Динамо» уже давно не играло, стыдно за конец сезона

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал игру столичного клуба во второй части сезона.

«Так, как играли последние два-три матча, играть нельзя. Это совершенно очевидно. Почему и досрочный уход тренера. Так плохо мы уже давно не играли. Говорят, что собираются назначить Марко Николича? Когда назначат, тогда и обсудим», — приводит слова Степашина «kp.ru».

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Ранее Смородская назвала тренера Николича отличным вариантом для «Динамо».