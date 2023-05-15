Гбамбле: держим в уме, что в следующем году «Ахмату» надо бороться с «Зенитом»
- РИА Новости
«Пятое место — хорошо, но можно постараться зацепиться за третье, четвёртое. Мы хотим большего.
Держим в уме, что в следующем году нам надо бороться с «Зенитом», — приводит слова Гбамбле Metaratings.
14 мая «Ахмат» победил «Динамо» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Матч закончился со счётом 3:0.
«Ахмат» набрал 46 очков и занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Ранее нападающий «Ахмата» Мохамед Конате допустил получение российского паспорта.