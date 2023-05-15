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В Федерации бокса России надеются, что сборную пустят на Европейские игры в Польше

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Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко рассказала о действиях в случае недопуска спортсменов к Европейским играм в Польше.
В Федерации бокса России надеются, что сборную пустят на Европейские игры в Польше
  • Gettyimages.ru

«Если у нас не получится выступить на соревнованиях в Польше, то у нас, помимо плана А, есть и план Б», — сказала Кириенко РИА Новости, говоря о возможности осенью выступить на Азиатских играх.

Также она выразила надежду, что всё сложится и спортсмены смогут поехать на Европейские игры.

На чемпионате мира 2023 года в Ташкенте российские спортсмены выиграли две золотые, четыре бронзовые награды.

Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее в Федерации бокса России отметили отсутствие дискриминации на чемпионате мира в Ташкенте.

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