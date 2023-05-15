В Федерации бокса России отметили отсутствие дискриминации на чемпионате мира в Ташкенте

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко заявила, что участники мужского чемпионата мира 2023 года в Ташкенте с уважением относились к российским спортсменам.

«Был флаг и гимн страны. Это очень правильно. Не было никакого негатива и дискриминации, была очень комфортная и дружелюбная атмосфера. Всем нужно поучиться у бокса», — цитирует Кириенко ТАСС.

Команда Виктора Фархутдинова выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее сообщалось, что Федерация бокса России довольна результатами чемпионата мира в Ташкенте.