Федерация бокса России довольна результатами чемпионата мира в Ташкенте

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко осталась довольна результатами выступления национальной сборной на мужском чемпионате мира по боксу 2023 года в Ташкенте.

«Мы планировали, что будет три золотые медали. Но немного не добрали. Конкуренция была очень серьёзной, будем делать выводы и расти. Выступление можно считать удовлетворительным», — цитирует Кириенко ТАСС.

Команда Виктора Фархутдинова выиграла две золотые, четыре бронзовые награды и заняла третье место в медальном зачёте. Сборная России принимала участие в мировом первенстве с национальным флагом и гимном страны.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, который выступает в весовой категории 92 кг, завоевал золото чемпионата мира.