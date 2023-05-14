Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу

Российский боксёр Муслим Гаджимагомедов, который выступает в весовой категории 92 кг, завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте.

В финале он победил Азиза Аббеса Мухийдина из Италии раздельным решением судей.

Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая.

Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.

Ранее сообщалось, что российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории 86 кг, завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте.