Гаджимагомедов завоевал золотую медаль чемпионата мира по боксу
- РИА Новости
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В финале он победил Азиза Аббеса Мухийдина из Италии раздельным решением судей.
Чемпионат мира по боксу 2023 года проходит в Ташкенте с 1 по 14 мая.
Россиян допустили к участию в турнире с национальной символикой. Призовой фонд соревнований составляет $5,2 млн.
Ранее сообщалось, что российский боксёр Шарабутдин Атаев, выступающий в весовой категории 86 кг, завоевал золото чемпионата мира в Ташкенте.