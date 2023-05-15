Сергеев рассказал, что не получал премиальные за чемпионство «Зенита» в РПЛ

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал чемпионство петербургского клуба в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Думаю, да — испортило бы. Но хорошо, что мы сравняли, хотя по игре действовали плохо. Главное, что вырвали ничью, не испортив праздник болельщикам. Да, это именно радость. Словами это не передать. Это просто круто. Большие премиальные за победу в чемпионате? Ничего не приходило», — цитирует Сергеева «Матч ТВ».

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (54), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой в пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее Сергеев сравнил эмоции от двух побед в чемпионатах России по футболу.