Сергеев отметил больший вклад в победу «Зенита» в РПЛ сезона-2022/23

Нападающий петербургского «Зенита» Иван Сергеев сравнил эмоции от двух побед в чемпионатах России по футболу.

«Первое — это первое, но во второе вклад больше. Цель на остаток сезона — три победы», — цитирует Сергеева ТАСС.

«Зенит» в игре 27-го тура 13 мая на своём поле сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Однако сине-бело-голубые досрочно завоевали золотые медали в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2). Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой в пятый раз подряд выигрывает золотые медали РПЛ. Сергеев — во второй. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее Семак признался, что после матча с «Краснодаром» почувствовал себя чемпионом.