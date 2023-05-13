Семак — о вручении «Зениту» кубка РПЛ: отдохнём и будем готовиться к следующему матчу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак признался, что после матча 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» почувствовал себя чемпионом.

«Чемпионское настроение присутствует?» — «Конечно. Продлили удовольствие на одну неделю. Будет большая программа организована. Отдохнём и будем готовиться к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

По его словам, в эпизоде со вторым мячом футболисты «Зенита» неудачно сыграли.

«Практически не было моментов у наших ворот, но всё равно пропустили два гола. Пришлось отыгрываться. Старались играть до последней минуты. Получилось. Соперник тоже очень старался. Моим ребятам спасибо за игру», — добавил Семак.

Игра 27-го тура на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

«Зенит» в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2) досрочно завоевал золотые медали. Команда Сергея Семака с 65 очками лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой пять раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее сообщалось, что футболистам «Зенита» вручили золотые медали и кубок РПЛ.