Футболистам «Зенита» вручили золотые медали и кубок РПЛ

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и Российского футбольного союза (РФС) после матча 27-го тура с «Краснодаром» вручило футболистам петербургского «Зенита» золотые медали за победу в чемпионате России сезона-2022/23.

Награды высшей пробы игрокам вручил президент РФС Александр Дюков и глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Игра 27-го тура на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.

«Зенит» в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2) досрочно завоевал золотые медали. Команда Сергея Семака с 65 очков лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).

Сергей Семак с петербургской командой пять раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.

Ранее ЭСК РФС признал, что Павел Кукуян ошибочно засчитал гол в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».