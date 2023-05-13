Футболистам «Зенита» вручили золотые медали и кубок РПЛ
- РИА Новости
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Награды высшей пробы игрокам вручил президент РФС Александр Дюков и глава «Газпрома» Алексей Миллер.
Игра 27-го тура на стадионе «Газпром Арена» завершилась со счётом 2:2.
«Зенит» в 26-м туре после матча со «Спартаком» (3:2) досрочно завоевал золотые медали. Команда Сергея Семака с 65 очков лидирует в турнирной таблице. Далее располагаются ЦСКА (51), «Ростов» (50), «Спартак» (50).
Сергей Семак с петербургской командой пять раз подряд выиграл золотые медали РПЛ. «Зенит» стал десятикратным чемпионом России.
Ранее ЭСК РФС признал, что Павел Кукуян ошибочно засчитал гол в ворота «Спартака» в матче с «Зенитом».