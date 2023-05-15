Булыкин: отстранять Йокановича от команды нужно было давным-давно

Бывший нападающий «Динамо» Дмитрий Булыкин прокомментировал отставку главного тренера столичного клуба Славиши Йокановича.

«Отстранять Йокановича от команды нужно было давным-давно. Вся футбольная общественность говорила, что сезон провальный и надо встряхнуть команду. А увольнение тренера — это одно из главных средств. Наверное, руководство «Динамо» занималось поисками нового тренера, поэтому не увольняло Йокановича», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что «Динамо» в нынешнем сезоне было физически не подготовлено к матчам.

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йоканович уволен.

Ранее бывший вратарь «Динамо» Владимир Габулов раскритиковал руководство бело-голубых за неудачное выступление в Российской премьер-лиге (РПЛ).