Le Parisien: Неймар хочет уйти из ПСЖ после акции протеста болельщиков возле его дома

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар настроен покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации Le Parisien, игрок недоволен тем, что фанаты команды устроили акцию протеста возле его дома. Такое поведение болельщиков изменило планы футболиста, который не собирался покидать ПСЖ.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее Неймар лайкнул фото, на котором он запечатлён с Лионелем Месси в форме «Барселоны».