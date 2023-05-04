Неймар лайкнул фото, на котором он запечатлён с Месси в форме «Барселоны»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар оценил фотографию со своим одноклубником Лионелем Месси, на которой они запечатлены в форме «Барселоны».

«Они были очень счастливы в то время!» — подписан снимок.

4 мая стало известно, что фанаты ПСЖ устроили акцию протеста возле дома бразильского футболиста и скандировали «Неймар, потеряйся».

По информации СМИ, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию. Правительство готовит предложение игроку о переходе в один из клубов местного чемпионата с зарплатой €400 млн.

Неймар играл за «Барселону» с 2013 по 2017 год. Месси — с 2003 по 2021 год.

Ранее болельщики «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации короля Великобритании Карла III во время матча перенесённого 28-го тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом».