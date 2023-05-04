Фанаты «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации Карла III

Болельщики «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации короля Великобритании Карла III во время матча перенесённого 28-го тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом».

AP