Фанаты «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации Карла III
- AP
Об этом сообщает журналист Джеймс Пирс в Twitter.
Игра в Ливерпуле завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. Единственный мяч забил Мохаммед Салах.
«Ливерпуль» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Фулхэм» (45) располагается на десятой строчке.
Коронация короля Великобритании Карла III пройдёт в мае в Лондоне.
Ранее сообщалось, что болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили акцию протеста перед домом нападающего клуба Неймара.