Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Фанаты «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации Карла III

Короткая ссылка
Болельщики «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации короля Великобритании Карла III во время матча перенесённого 28-го тура чемпионата Англии по футболу с «Фулхэмом».
Фанаты «Ливерпуля» скандировали оскорбительные кричалки о коронации Карла III
  • AP

Об этом сообщает журналист Джеймс Пирс в Twitter

Игра в Ливерпуле завершилась со счётом 1:0 в пользу подопечных Юргена Клоппа. Единственный мяч забил Мохаммед Салах.

«Ливерпуль» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице. «Фулхэм» (45) располагается на десятой строчке.

Коронация короля Великобритании Карла III пройдёт в мае в Лондоне.

Ранее сообщалось, что болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили акцию протеста перед домом нападающего клуба Неймара.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить