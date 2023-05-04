BeFootball: фанаты ПСЖ устроили акцию протеста возле дома Неймара

Болельщики «Пари Сен-Жермен» устроили акцию протеста перед домом нападающего клуба Неймара.

Фанаты скандировали напротив дома бразильского игрока «Неймар, потеряйся», сообщает BeFootball.

Отмечается, что болельщики также недовольны нападающим Лионелем Месси, главным тренером Кристофом Галтье и президентом Нассером Аль-Хелаифи.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее стало известно, куда, вероятно, перейдёт Неймар.