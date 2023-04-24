Mirror: Неймар может перейти в «Челси» летом
- globallookpress.com
- © A UrelienMorissardgaojing/XinHua
По информации The Mirror, в летнее трансферное окно игрок может присоединиться к «Челси».
Владелец лондонцев Тодд Боули в начале 2023 года провёл встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, где обсуждалась возможность перехода.
10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в расположение ПСЖ к концу апреля.