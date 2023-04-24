Mirror: Неймар может перейти в «Челси» летом

Стало известно, куда, вероятно, перейдёт бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар.

По информации The Mirror, в летнее трансферное окно игрок может присоединиться к «Челси».

Владелец лондонцев Тодд Боули в начале 2023 года провёл встречу с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи, где обсуждалась возможность перехода.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар вернётся в расположение ПСЖ к концу апреля.