Неймар вернётся в расположение ПСЖ к концу апреля
- AP
По информации Le Parisien, форвард в настоящий момент находится в Бразилии. В конце апреля он вернётся в Париж и под наблюдением клубных врачей будет готовиться к следующему сезону.
10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ.