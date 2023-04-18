Неймар вернётся в расположение ПСЖ к концу апреля

Стало известно, когда нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар планирует вернуться в расположение клуба.

По информации Le Parisien, форвард в настоящий момент находится в Бразилии. В конце апреля он вернётся в Париж и под наблюдением клубных врачей будет готовиться к следующему сезону.

10 марта Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Он получил тяжёлую травму в матче с «Лиллем». По прогнозам врачей, бразилец восстановится в течение трёх-четырёх месяцев.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ.