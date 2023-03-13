Источник: Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар хочет завершить карьеру в клубе.

Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях.

По информации источника, бразилец не планирует покидать клуб до срока истечения контракта.

Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках.

10 марта стало известно, что Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Бразилец пропустит три-четыре месяца.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес возобновил тренировки после травмы, полученной во время чемпионата мира в Катаре.