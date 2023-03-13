Источник: Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ
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- © Aurelien Meunier - PSG
Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях.
По информации источника, бразилец не планирует покидать клуб до срока истечения контракта.
Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.
Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках.
10 марта стало известно, что Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Бразилец пропустит три-четыре месяца.
В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.
Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес возобновил тренировки после травмы, полученной во время чемпионата мира в Катаре.