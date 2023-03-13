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Источник: Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ

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Нападающий ПСЖ Неймар хочет завершить карьеру в клубе.
Источник: Неймар хочет завершить карьеру в ПСЖ
  • Gettyimages.ru
  • © Aurelien Meunier - PSG

Об этом сообщает журналист Дэвид Орнштейн в социальных сетях.

По информации источника, бразилец не планирует покидать клуб до срока истечения контракта.

Его действующее соглашение рассчитано до 2027 года.

Неймар травмировался в матче 24-го тура чемпионата Франции с «Лиллем». С поля его уносили на носилках. 

10 марта стало известно, что Неймар успешно перенёс операцию на лодыжке. Бразилец пропустит три-четыре месяца.

В текущем сезоне 31-летний футболист сыграл в 20 матчах чемпионата Франции, забил 13 голов и отдал 11 результативных передач.

Ранее сообщалось, что защитник «Баварии» и сборной Франции Лукас Эрнандес возобновил тренировки после травмы, полученной во время чемпионата мира в Катаре.

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