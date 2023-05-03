Романо: Месси покинет ПСЖ по окончании сезона

Нападающий ПСЖ Лионель Месси покинет парижский клуб в летнее трансферное окно.

Как пишет журналист Фабрицио Романо в социальных сетях, отец футболиста Хорхе Месси сообщил руководству клуба о решении своего сына ещё месяц назад. Этот момент стал переломным во взаимоотношениях аргентинца с боссами команды.

По информации RMC, Месси отстранён от команды на две недели за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Саудовской Аравии готовят Месси «самое большое предложение» в истории футбола.