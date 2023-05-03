L'Équipe: в Саудовской Аравии готовят Месси «самое большое предложение» в истории футбола
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Как сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe, в Саудовской Аравии готовят «самое большое предложение в истории футбола». Отмечается, что контракт будет подписан на несколько лет.
По данным издания, одним из претендентов на нападающего является клуб «Аль‑Хиляль».
В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели.