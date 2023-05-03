Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

L'Équipe: в Саудовской Аравии готовят Месси «самое большое предложение» в истории футбола

Короткая ссылка
Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси, вероятно, продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
L'Équipe: в Саудовской Аравии готовят Месси «самое большое предложение» в истории футбола
  • Gettyimages.ru

Как сообщает GFFN со ссылкой на L'Équipe, в Саудовской Аравии готовят «самое большое предложение в истории футбола». Отмечается, что контракт будет подписан на несколько лет.

По данным издания, одним из претендентов на нападающего является клуб «Аль‑Хиляль».

В нынешнем сезоне аргентинец забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 36 матчах за парижан. Его контракт с парижанами истекает 30 июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ отстранил Месси от тренировок и матчей на две недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить