Зарема Салихова, жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на решение экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по нападающему Кейта Бальде и защитнику «Зенита» Роберту Ренану после матча 26-го тура чемпионата России.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», — цитирует Салихову Metaratings.

7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.

Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что фанаты других команд мечтают о развале «Зенита».