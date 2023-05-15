Салихова — о решениях ЭСК РФС: такое ощущение, что трактовки пишет нейросеть
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«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения. Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», — цитирует Салихову Metaratings.
7 мая «Зенит» одержал победу над «Спартаком» со счётом 3:2. Победный гол забил Сергеев в компенсированное время.
Таким образом, команда Сергея Семака досрочно стала чемпионом России в сезоне-2022/23.
Ранее Геннадий Орлов заявил, что фанаты других команд мечтают о развале «Зенита».