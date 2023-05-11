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Орлов: фанаты других команд мечтают о развале «Зенита»

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Известный спортивный комментатор Геннадий Орлов считает, что болельщики других команд чемпионата России по футболу недолюбливают «Зенит» из-за успехов команды из Санкт-Петербурга.
Орлов: фанаты других команд мечтают о развале «Зенита»
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Когда «Зенит» начал побеждать, болельщики других команд начали говорить про плей-офф. Чтобы «Зенит» проиграл. Они хотят, чтобы «Зенит» развалился, мечтают об этом», — цитирует Орлова Sport24.

«Зенит» в матче 26-го тура обыграл московский «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом России сезона-2022/23. Сергей Семак с петербургской командой пятый раз подряд выиграл золотые медали РПЛ.

Ранее Роман Зобнин высказал мнение, что «Зенит» со временем потеряет своё лидерство в РПЛ.



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