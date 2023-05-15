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Колосков: в российском футболе существует тренерская вакханалия

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков отреагировал на информацию, что специалист Леонид Слуцкий может возглавить «Динамо» после отставки Славиши Йокановича.
Колосков: в российском футболе существует тренерская вакханалия
  • АГН «Москва»
  • © Андрей Никеричев

«Слуцкий в «Динамо»? У нас полный хаос в подборе тренеров. В российском футболе существует тренерская вакханалия. В нормальной команде должен быть реестр тренеров, как в ЦСКА, когда пригласили Федотова», — цитирует Колоскова Metaratings.

«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.

После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Славиша Йоканович уволен.

Ранее Юрий Сёмин назвал закономерной отставку Йокановича с поста главного тренера «Динамо».

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