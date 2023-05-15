Хави объяснил ситуацию с болельщиками «Эспаньола», которые напали на «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал инцидент с болельщиками «Эспаньола», которые атаковали игроков его команды после матча 34-го тура чемпионата Испании.

«Праздновать — это нормально, но я понимаю, что мы не дома и нельзя проявлять неуважение. Мне сказали, что произошла небольшая неприятность. Но я бы не стал придавать этому большое значение. Мы много праздновали в раздевалке», — цитирует Хави Marca.

Он отметил, что из-за уважения к «Эспаньолу» команда не стала праздновать досрочное чемпионство на поле.

Игра 34-го тура на стадионе «Корнелья-Эль Прат» завершилась со счётом 4:2 в пользу сине-гранатовых.

Клуб из столицы Каталонии в 27-й раз в истории выиграл чемпионат Испании. В последний раз «Барса» становилась чемпионом в 2019 году.

Ранее игроки «Барселоны» после матча спрятались от фанатов «Эспаньола» в подтрибунном помещении.