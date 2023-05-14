Главный тренер ЦСКА-2 Бадняревич скончался на 61-м году жизни
- РИА Новости
Сербский специалист скончался на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба.
«Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», — говорится в заявлении.
Бадняревич работал в ЦСКА-2 с сезона-2020/21. Он воспитал целую плеяду звёздных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе «Далласа» Предрага Стояковича.
Ранее сообщалось, что один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Михаил Григорьев ушёл из жизни на 78-м году жизни.