Главный тренер ЦСКА-2 Бадняревич скончался на 61-м году жизни

Ушёл из жизни главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА-2 Предраг Бадняревич.

Сербский специалист скончался на 61-м году жизни, сообщает пресс-служба московского клуба.

«Выражаем искренние соболезнования семье, родным, близким, многочисленным ученикам и друзьям тренера», — говорится в заявлении.

Бадняревич работал в ЦСКА-2 с сезона-2020/21. Он воспитал целую плеяду звёздных баскетболистов, включая прославленного снайпера и чемпиона НБА в составе «Далласа» Предрага Стояковича.

Ранее сообщалось, что один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Михаил Григорьев ушёл из жизни на 78-м году жизни.