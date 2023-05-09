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Один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Григорьев скончался в 77 лет

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Один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Михаил Григорьев ушёл из жизни на 78-м году жизни.
Один из лучших арбитров в истории отечественного баскетбола Григорьев скончался в 77 лет
  • Gettyimages.ru

«Российская федерация баскетбола выражает искренние соболезнования родным и близким Михаила Петровича, а также всем любителям баскетбола», — говорится на официальном сайте РФБ.

Григорьев начал карьеру в 1968 году, а в 1977 году стал арбитром международной категории. В 2001 году был признан почётным судьёй международной категории. За свою карьеру Григорьев работал на таких крупных соревнованиях, как Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, матчи еврокубков, серия сборной СССР с американской «Атлантой» 1988 года.

Ранее сообщалось, что ушёл из жизни ветеран команды по ралли-рейдам «КАМАЗ-мастер» Анатолий Кузьмин.

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