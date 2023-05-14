«Динамо» отменило пресс-конференцию после матча с «Ахматом»
- РИА Новости
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«Пресс-конференции с Йокановичем не будет», — цитирует представителя пресс-службы столичного клуба РИА Новости.
«Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице.
После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йоканович уволен со своего поста.
54-летний сербский специалист возглавил «Динамо» в июне 2022-го после увольнения Сандро Шварца.
Ранее спортивный директор «Динамо» Желько Бувач не исключил, что прекратит рабочие отношения с московским клубом после увольнения Йокановича.